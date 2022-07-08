دعاء قبل الإفطار مع أذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في يوم وقفة عيد الأضحى 2022، ويبحث المسلمون عن دعاء قبل الإفطار في يوم عرفات 2022 وأفضل الأدعية المستجابة في هذا التوقيت.

وكانت قد أوضحت دار الإفتاء ثواب صوم يوم عرفات 2022 أو وقفة عيد الأضحى 2022، وذلك فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، جاء فيه:

إذا صمتَ يوم عرفات 2022 يوم وقفة عيد الأضحى 2022 فإنه سببٌ:

لتكفير ذنوب السَّنَة التي قبله، والسَّنَة التي بعده.

للعتق من النيران.

للمباعدة عن النار سبعين خريفًا.

لدخول الجنة من باب الريان، وللشفاعة يوم القيامة.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة وقفة عيد الأضحى 2022

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة: 7:00 م

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية: 7:08 م

موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة: 7:00 م

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان: 6:40 م

يوم عرفات.. دعاء قبل الإفطار فى يوم وقفة عيد الأضحى 2022

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا

كانت قد أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي في صيام يوم الجمعة مفردا إذا وافق يوم عرفة، وقالت الدار:

يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده. فإذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه.