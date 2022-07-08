أفضل دعاء فى فجر يوم عرفة 2022

يستقبل المسلمون فى شتى بقاع الأرض، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، والذي يوافق الجمعة 8 يوليو 2022، ويأتي في اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يصوم فيه المسلمون ويعتق الله فيه الكثير من العباد من النار كما ورد عن الرسول الكريم.

ويفضل المسلمون ترديد الأذكار والأدعية التى وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى فجر يوم عرفة نصيغ لكم في السطور الآتية.

دعاء النبي يوم عرفة

وروى الرسول الكريم في حديثه عن يوم عرفه أنه من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، وله فضل عظيم، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في يوم عرفة؛ لما ورد في موطأ مالك، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ» وقف الرسول في عرفة وردد هذا الدعاء لذا يستح تردديه اقتداءً به .

أدعية مأثورة في يوم عرفة

وهناك العديد من الأدعية المأثورة في السنة النبوية والقرآن الكريم التي يمكن الدعاء بها في يوم عرفة للنفس وللأهل وللأصدقاء.

ومن أشهر الأدعية المتداولة في يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

متى يقال دعاء يوم عرفة

يتساءل المسلمون عن الأوقات التي يستحب فيها ترديد دعاء يوم عرفة وهي يردد في وقفة عيد الأضحى ويكون يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2021 وقفة عرفات أو يوم عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.