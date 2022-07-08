السيطرة على حريق مخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر

نشب حريق اليوم الجمعة، في مخلفات أشجار بـ6 أكتوبر، قمت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخمادة عقب الانتقال لمكان الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا يفيد اندلاع النيران بمخلفات أشجار بـ6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على الحريق وإخماد نيرانه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي الأشجار، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.