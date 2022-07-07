الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شقيقين غرقًا فى بئر مياه بإحدى المزارع بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شقيقان مصرعهما غرقا في بئر مياه بإحدى المزارع في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. 

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا بمصرع شقيقين غرقا في بئر مياه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن شقيقين خلال تواجدهما بمزرعة ملكهما، تعرضا للغرق في بئر مياه خاص بالمزرعة، لعدم إجادتهما السباحة.

وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

شقيقان مصرع غرقا بئر مياه إحدى المزارع منشأة القناطر الجيزة

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