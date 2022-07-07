مصرع شقيقين غرقًا فى بئر مياه بإحدى المزارع بمنشأة القناطر

لقى شقيقان مصرعهما غرقا في بئر مياه بإحدى المزارع في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا بمصرع شقيقين غرقا في بئر مياه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن شقيقين خلال تواجدهما بمزرعة ملكهما، تعرضا للغرق في بئر مياه خاص بالمزرعة، لعدم إجادتهما السباحة.

وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.