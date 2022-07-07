هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022.. وماهي النسبة المسموحة للرأفة؟

آلاف من طلاب الثانوية العامة الآن يتساءلون هل يوجد درجات رأفة لطلاب الثانوية العامة 2022 وجاء هذا البحث بعد سيل من التصريحات المتوالية التي تدلي بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزير الدكتور طارق شرف وانشغال الطلاب بأدائهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، يتشبث البعض بزيادة مجموعهم، متساءلين هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022 رسميًا.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022

وللاجابة عن هذا السؤال ردت الوزارة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم حول هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022 في تصريحات صحفية سابقة، مع بيان بعض التفاصيل المتعلقة بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الراهن.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بالفعل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022 لكنها تمنح بنسب معينة للطالب المستحق لها بهدف تغيير حالته من راسب إلى ناجح، وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها وهي محددة في لوائح داخلية بوزارة التربية والتعليم.

ووفقًا لما حددته الوزارة فهناك حد أقصى لهذه الدرجات، بحيث تغير حالة الطلاب من دخول امتحانات الدور الثاني من عدمه، ولكن هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022 العام الجاري كما اعتادت وزارة التربية والتعليم في السنوات السابقة.

موعد منح الوزارة لدرجات الرأفة

ومن المفترض أن تعلن الوزارة عن موعد قرارها حول "هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022" يتم بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي التي تجرى حاليًا، وظهور نتيجة نهاية العام الدراسي والمتوقع أن يكون في أوائل أغسطس المقبل والتي تحدد المجموع الحاصل عليه الطلاب ومن منهم سيخضع لامتحانات الدور الثاني ومن هم دون ذلك.

وبعد الوصول إلى طلاب تالتة ثانوي الذين من المقرر أن يخوضوا اختبارات الدور الثاني، والراسبين، تعلن الوزارة هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022 أم لا؟ وعدد هذه الدرجات على حسب مؤشرات النجاح والرسوب.

الوزارة منحت طلاب الثانوية العام 2021 درجات رأفة

الجدير بالذكر أن العام الدراسي الماضي قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد كرأفة قبل إعلان النتائج، بالإضافة إلى 5% من الدرجة الكاملة كرأفة لمن هم على شفا النجاح، واستفاد منها في 3 مواد ومن لديهم دور ثاني في مادة واحدة، ولكن ماذا عن السنة الحالية وهل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2022؟