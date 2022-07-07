الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الإجهاض ضمن الحقوق الأساسية في أوروبا

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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دعا نواب أوروبيون اليوم الخميس إلى إضافة حق الإجهاض إلى مجموعة القوانين التي تحافظ على الحقوق الإنسانية والقانونية بالاتحاد الأوروبي، في تصويت جرى في ستراسبورج بفرنسا.
 

وقالت هيلين فريتزون، وهي نائبة سويدية ضمن المجموعة البرلمانية الاشتراكية والديمقراطية (يسار الوسط) بالبرلمان الأوروبي، في بيان: "يجب أن يكون لكل امرأة في أوروبا الحق في أن تقرر ما تفعل بشأن جسدها".
 

وأضافت أن الأمر "ليس مسألة تتعلق بالسياسة أو الآراء أو الدين. إنه خيار حر للفرد، ويجب أن يظل كذلك دائما".

وصدرت الدعوة لتصويت البرلمان الأوروبي في هذا الشأن عقب قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء قرار قضية "رو ضد واد"، وهي قضية قانونية تاريخية، منحت حق الإجهاض للسيدات في أنحاء الولايات المتحدة.
 

كما عبر نواب البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع السيدات والفتيات في الولايات المتحدة، إضافة إلى تضمين حق الإجهاض في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.
 

ودعا التصويت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى عدم تجريم الإجهاض وإزالة العوائق القائمة ضد هذا الحق. وأيد القرار 324 نائبا أوروبيا، وعارضه 155، بينما امتنع عن التصويت 38 نائبا.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بإلغاء حق الإجهاض في البلاد.

وقال بايدن، في اجتماع مع حكام الولايات: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرًا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انحازت المحكمة العليا لليمين.

وصرح بايدن: "في الوقت الحالي ليست لدينا أصوات في مجلس الشيوخ".

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.

ولا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليًا إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدًا أي النصف بالضبط، وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.

نواب أوروبيون حق الإجهاض الحقوق الإنسانية والقانونية الاتحاد الأوروبي ستراسبورج بفرنسا المجموعة البرلمانية

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وائل لطفي

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