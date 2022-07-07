الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» ويكلف بتلبية طلبات المواطنين

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض "أهلًا بالعيد" الذى افتتحته محافظة القاهرة بحى باب الشعرية ضمن عدد من المعارض التى نشرتها المحافظة فى عدد من أحياء العاصمة، بالتعاون مع الغرفة التجارية لتلبية احتياجات المواطنين من لحوم عيد الأضحى ومستلزمات العيد.

وأكد محافظ القاهرة أن نشر هذه المعارض يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30%  ــ 35% فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين الذين أبدوا رضاهم عن جودة المعروضات وشمول المعرض لكافة المستلزمات اللازمة للعيد بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال حافظ القاهرة إلى أن هذه المعارض تلقى إقبال جماهيرى كبير مؤكدًا أنها مستمرة فى كافة الأحياء وليست مرتبطة بالأعياد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين مشددًا على الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، وقيادات المحافظة.

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