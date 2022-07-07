الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصطحب المتهم بقتل مسن بالسيدة زينب لتمثيل الجريمة

حبس
حبس
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اصطحبت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المتهم بقتل مسن بطعنات داخل منزله على يد شاب بالسيدة زينب، بحضور ممثل من نيابة السيدة زينب، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وكان قسم شرطة السيدة زينب قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية القاهرة السيدة زينب

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