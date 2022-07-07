أفضل دعاء في يوم عرفة.. وماذا كان يقول النبي في هذا اليوم؟

ساعات قليلة ويستقبل المسلمون واحد من أعظم أيام الأرض وهو يوم عرفة 2022 الذي يوافق هذا العام الجمعة 8 يوليو 2022، والذي يأتي في اليوم التاسع من ذي الحجة ويحمل فضل كبير في صيامه وفيه يعتق الله الكثير من العباد من النار كما ورد عن الرسول الكريم، والذي ذكر أيضًا أن الدعاء فيه مستجاب كما ورد في السنة النبوية.

دعاء يوم عرفة

وفي ظل الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء نصيغ لكم في السطور الآتية أفضل الأدعية المستحبة يوم عرفة.

ولحرص النبي على أن يغتنم المسلمون هذا اليوم العظيم فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.»

أدعية يوم وقفة عرفة

دعاء يوم عرفة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

أدعية مأثورة في يوم عرفة

وهناك العديد من الأدعية المأثورة في السنة النبوية والقرآن الكريم التي يمكن الدعاء بها في يوم عرفة للنفس وللأهل وللأصدقاء.

ومن أشهر الأدعية المتداولة في يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

دعاء يوم عرفة مكتوب

وهناك العديد من الأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك نسردها في السطور الآتية :