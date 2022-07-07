الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 247 مخالفة سير عكس الاتجاه في حملات مرورية بالغربية

حملات مرورية
حملات مرورية
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ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 247 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة مُنتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 39 ألفًا و750 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المُختصة؛ لتجري شؤونها.

مرور الغربية أمن الغربية مخالفة

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