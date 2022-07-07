جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام ربة منزل قتلت ابنة زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة، بالإعدام للمتهمة "ر.م.م." ربة منزل، بتهمة قتل الطفلة "ريم.أ.ح".

تعود أحداث القضية رقم 11397 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان ببلاغ من الوحدة الصحية يفيد بوصول طفلة متوفاة إثر تعذيب بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان عن أنها توصلت إلى أن المتهمة "ح.م.م" 22 سنة ربة منزل، تزوجت من والد المجني عليها الطفلة "ريم .ا.ح " سن 6 سنوات، واعتصر تفكيرها الشيطانى إلى إزهاق روحها، واختمرت لديها تلك النية الإجرامية الخبيثة، فاستغلت خلوتها بالمسكن وصغر سنها وفطرتها البريئة، فهمت بتغيير ملابسها، واصطحبت فريستها لغرفة نومها، ووضعتها على الفراش.

وأضافت: أحضرت قطعة قماش عليها ماء، ووضعتها على فمها حتى فارقت الحياة، وعند عودة زوجها إلى المنزل، وجد الطفلة بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلى فراشها، فقام الأب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التى قررت أن الطفلة متوفاة بآثار الخنق، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامها.