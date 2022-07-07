ثعبان يلدغ طفلًا أثناء تواجده بأرض زراعية بالمنوفية

استقبل مستشفى أشمون العام، صباح اليوم الخميس، طفلًا مُصابًا بلدغة ثعبان أثناء تواجده بالحقل، بمسقط رأسه بقرية شطانوف، وعلى الفور قام الأهالي بنقله للمستشفى؛ تمهيدًا لإجراء الإسعافات الطبية الأولية؛ لإنقاذ حياته.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يُفيد بتعرض طفل 10 سنوات، بقرية شطانوف للدغة ثعبان، أثناء تواجده بالأرض الزراعية.

وقال والد الطفل: «كُنا في الأرض الزراعية، بنمارس مهام عملنا المعتاد، وفوجئت بابنى يطلق صرخة استغاثة، وهرولت مسرعًا إليه فوجدته ملقى على الأرض، وبه آثار لدغ حيواني، وقمنا على الفور بنقله بمساعدة أحد الجيران للمستشفى؛ لإنقاذ حياته».

وقامت إدارة مستشفى أشمون العام بتقديم الإسعافات الأولية للطفل المصاب، وتم نقله فى سيارة إسعاف مجهزة لقسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية؛ لتقديم المصل اللازم له، وخضع للرعاية الصحية الفائقة في حين تولت جهات التحقيق، مُتابعة تفاصيل الواقعة.