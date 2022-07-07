مصرع لص سقط أثناء سرقة شقة بمدينة نصر

لقى لص مصرعه، عقب سقوطه من أعلى عقار أثناء سرقة شقة بمدينة نصر.

وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، وتبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات عن أنه ليس مقيمًا بالعقار، ورجحت سقوطه أثناء سرقة شقة بالطابق الخامس من العقار، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.