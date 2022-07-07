الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو
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انخفاضات كبيرة يعاني منها سعر اليورو في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري وكذلك مقابل الدولار الأمريكي.


وقال الخبراء المصرفيون إن سعر اليورو يشهد هبوطًا لم يشهده منذ 20 عامًا أي منذ عام 2022، وتراجع لأدنى مستوياته ليصل إلى أقل من 1.02 دولار.


سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة 

 

* بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 19.37 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.66 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع أمس

* بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي، 19.27 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع أمس

*سجل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع أمس.

* بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.38 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، مقابل، 19.61 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع أمس.

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أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 7-7-2022 فى مصر

* بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع.
 

* وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.82 جنيه للبيع.

* بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.73 جنيه للبيع و19.55 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.
 

وزادت المخاوف مع تراجع سعر اليورو عالميًا إلى مستويات جديدة لم يبلغها سعر اليورو منذ 20 عامًا أمام الدولار من ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص في الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز، ويتوقع المحللون ارتفاعًا سريعًا في أسعار النفط مع استمرار نقص الإمدادات.

*تراجع سعر  اليورو 0.3% إلى 1.023 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر  2002 عند 1.0225 دولار.

*وتراجع سعر اليورو أمام الفرنك السويسري 0.3%  إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9911 فرنك.

كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.82 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 19.73 جنيه للبيع
 و19.55 جنيه لعمليات الشراء.

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وائل لطفي

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