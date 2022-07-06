الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى المحور المركزى بالجيزة

حادث
حادث
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شهد المحور المركزي بالجيزة حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانتقل رجال المرور إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، وانقلاب لسيارتين بالمحور المركزي، نطاق الجيزة، ووجود مصابين، وتباطؤ لحركة السيارات أعلى منطقة المنصورية، اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلي المكان. 

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص، وانقلابهم، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى.

الجيزة حادث تصادم سيارة ملاكي ميكروباص اصابة 6 أشخاص

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