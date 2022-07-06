إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى المحور المركزى بالجيزة

شهد المحور المركزي بالجيزة حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانتقل رجال المرور إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، وانقلاب لسيارتين بالمحور المركزي، نطاق الجيزة، ووجود مصابين، وتباطؤ لحركة السيارات أعلى منطقة المنصورية، اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلي المكان.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص، وانقلابهم، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى.