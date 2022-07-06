الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته حرقا في دمياط

محكمة
محكمة
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تشهد محكمة جنايات دمياط، يوم السادس من أغسطس المقبل، أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد قيامه بإشعال النيران بجسدها بإحدى قري المحافظة.

كانت نيابة دمياط الكلية، قد انتهت من التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل سيدة على يد زوجها بعد أن أضرم النيران بجسدها بسبب خلافات نشبت بينهما، ووجهت النيابة العامة ثلاث اتهامات للزوج وهم القتل العمد وكذلك تهمة إضرام التي أن بمسكن الزوجية فضلا عن اتهام اخر بحيازة مواد مضرة للإنسان " بنزين" بدون وجه حق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج بالتعدي على زوجته مستخدما مواد مشتعلة، وكانت مستشفي دمياط التخصصي قد استقبلت سيدة في العقد الثالث من العمر تدعي " ه. ع" فاقدة الوعي ومتأثرة بإصابات نتيجة اشتعال النيران بجسدها، ووصلت نسبة الحروق إلى 45٪ وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن والتى حررت المحضر اللازم للواقعة، وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج "م ب" والذي أصيب هو الآخر ببعض الخروق نتيجة الحادث.

استمرت التحريات حول كشف ملابسات الواقعة، والتى أكدت قيام الزوج بإضرام النيران بمسكن الزوجية بسبب رفض الزوجة طلبه بممارسة حقوقه الشرعية.

جنايات دمياط قتل زوجته نيابة دمياط الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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