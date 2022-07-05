الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022 أسيوط.. وموعد التقديم للمدارس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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يستعد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية تقديم أوراقهم للالتحاق بمدارس الثانوية العامة، بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة الجارية منذ نهاية يونيو الماضي والتي تستمر حتى نهاية يوليو الجاري، ومع تجهيز الأوراق المطلوبة في المدارس زادت عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 أسيوط، حتى أصبحت من اكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل.

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 أسيوط

حدد محافظ أسيوط  اللواء عصام سعد 220 درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بعد أن اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2022 اسيوط للعام الدراسي 2022 /2023.

وحدد محافظ أسيوط  تنسيق الثانوية العامة 2022 أسيوط بعد تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لدراسة عدد الفصول الدراسية المتاحة في مدارس الثانوية العامة والقرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل ثم حدد تنسيق الثانوية العامة 2022.

وبلغت نسبة نجاح 66.1% للإعدادية وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54%، كما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين في محافظة أسيوط التي بلغت 55%، وبلغت نسبة النجاح بين الطلاب من الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.

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موقع تقديم الثانوية العامة 2022 للصف الأول الثانوي

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الثانوية العامة 2022.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية

موعد التقديم للمدارس والأوراق المطلوبة 

يبدأ تقديم الطلاب أوراق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة الجارية الآن والتي تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة، للتقديم لمدارس الثانوية العامة وهي كالتالي:  

طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم:

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

 شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونًا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الإيصال.

توزيع درجات امتحان الديناميكا الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 الشهادة الاعدادية تنسيق الثانوية العامة 2022 اسيوط موعد التقديم للمدارس والأوراق المطلوبة أوراق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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