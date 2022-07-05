الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري للكليات والمعاهد

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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يهتم طلاب الدبلومات الفنية وخاصة التجاري عقب ظهور النتيجة بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري ، وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية أول أمس الأحد، وارسلها في ذات اليوم لمندبي مديريات التربية والتعليم لإعلانها في المدارس وعلى الموقع الالكتروني لنتجية التعليم الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وتصدر البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، مؤشر جوجل في الساعات الماضية مع اهتمام الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بالالتحاق بالجامعات التي توفرها الدولة لهم.

يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري بالتزامن مع المرحلة الثالثة لتنسيق الحاصلين على الثانوية العامة، بعد إنتهاء امتحاناتهم وبدء التنسيق وانتهاء تقديم الطلاب في المرحلتين الاولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة وبعدها يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للمتبقين من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وللطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية  قد أقر قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري والدبلومات الفنية بصفة عامة للعام الجامعي المقبل أسوة بقواعد تنسيق القبول لباقي الشهادات.

وتتيح وزارة التعليم العالي عدة كليات حكومية للحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية ومنها كليات التجارة والزراعة والهندسية وجميع معاهد الهندسة الخاصة بالاضافة إلى فرصة الالتحاق بالجامعات الاهلية التي دشنتها الدولة خصيصًا لطلاب الدبلومات الفنية .

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 برقم الجلوس والاسم

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

دشنت الدولة الجامعات الأهلية في إطار خطتها لتطوير التعليم الفني، وخلق فرص أمام الحاصلين على الدبلومات الفنية لدخول الجامعات خاصة أن المقاعد المخصصة لهم في أغلب الجامعات الحكومية قليلة جدًا مقارنة بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وتستقبل 4 جامعات أهلية طلاب الدبلومات الفنية  وهي جامعات الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة، وفتحت الجامعات ال4  باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي المقبل  اعتبارًا من أول أمس السبت الموافق 4 يونيو.

وتوفر الجامعات الاهلية العديد من المميزات لطلاب الدبلومات الفنية حيث تتيح  هذا العام  قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

لا يفوتك هذا المساء| إعلان تنسيق القبول بـ4 جامعات أهلية.. ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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