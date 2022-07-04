رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج

تتيح البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الدبلومات سواء الفنية أو الصناعية أو التجاري أو الزراعية عبر موقعها الرسمي بالتزامن مع إرسال وزارة التربية والتعليم اليوم، مع مندوبي مديرين الإدارات التعليمية في كافة المحافظات النتيجة الرسمية لجميع الطلاب لتعليقها بالمدارس مع وضعها على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك عبر البوابة المصرية للتعليم الفني ومواقع المديريات التعليمية الخاصة بكل محافظة، وزادت عمليات البحث عبر جوجل عن البوابة المصرية للتعليم الفني مع إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية لنظام 3 سنوات و5 سنوات.

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني

تتيح البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن أعتمدها طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الامتحانات عبر الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا

ثانيًا: اضغط على قسم الدبلومات الفنية الخاص بالطالب سواء كان فني أو صناعي أو زراعي أو تجاري.

ثالثاً: اختر المحافظة التابع لها، وادخل البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمدرسة والإدارة وسجيل الطالب البيانات الخاصة به ورقم مقعده ثم يضغط على «الاستعلام».

رابعًا: اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجته، وستظهر النتيجة كاملة.

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نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 فى جميع المحافظات

ويذكر أن 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج، قد أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بلغت نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية 2022 لهذا العام 63.36%، بينما بلغت نسبة الرسوب 27.31%، وقالت وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية بلغت لنظام 5 سنوات 80.84 %، أم نظام 3 سنوات فبلغت 69.35%، ووصلت للطلاب في التعليم والتدريب المزدوج 85.02 % وبالنسبة للبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات 86.36%.

فيما بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري لمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات قد بلغت 70.73% وبالنسبة لنظام 3 سنوات إعداد مهني بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 نحو 44.61 في المئة.