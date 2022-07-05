إحالة صاحب محل إلى الجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية

أحالت النيابة العامة صاحب محل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه تزوير أوراق رسمية "رخصتي قيادة" والتقدم بها أمام إحدى القنصليات التابعة لإحدى الدول العربية.

وجاء بأقوال عميد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأنه ورد إليه بلاغ من إحدى القنصليات لإحدى الدول العربية مضمونه تقديم رخصتي قيادة مشكوك في صحتها للتحصل على تأشيرات سفر، على إثرها تمكن من تدبير لقاء مع المتهم وحال حضوره إليه قدم له الأخير رخصتي قيادة مزورتان فضبطه.

وأضاف أنه بمواجهة المتهم أقر له أنه القائم بتزوير المحررات المضبوطة وتمكن من ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأوضح أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة قيام المتهم بارتكاب تزوير في المحررات المضبوطة واستعمالها بتقديمها لأشخاص حسني النية للاحتجاج بها أمام الغير.