القبض على مقاول احتجز ابنته وتعدى عليها فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مقاول فى اتهامه باحتجاز ابنته، والاعتداء عليها بالضرب، بحجة تأديبها، مدعيا تعاطيها المواد المخدرة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، بتعرض فتاة للاحتجاز على يد والدها، واعتدائه عليها بالضرب.

كان قد تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين احتجازه ابنته داخل غرفة واعتدائه عليها بالضرب بحجة تأديبها، لتعاطيها المواد المخدرة، وخلعها الحجاب خلال دراستها بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.