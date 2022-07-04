الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص فى مشاجرة على أراضٍ زراعية بكفر الشيخ

مشاجرة
مشاجرة
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لقي شخص مصرعه متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بين أبناء عمومته؛ بسبب خلافات على أرض زراعية في عزبة الشيخة، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.
تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة الشيخة عيشة التابعة لدائرة المركز نتج عنها مصرع شخص نتيجة إصابته بجرح نافذ بالقلب بواسطة سكين، ليجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

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