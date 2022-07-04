رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انتهت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، من ر فع آثار حادث انقلاب أتوبيس “مينى باص”، أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، بالإسماعيلية الصحراوي.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين وتم نقل المتوفي إلي المشرحة و المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب مينى باص ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل المتوفى الي المشرحة و المصابين إلى مستشفيات الشروق والسلام لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.