الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بأحد أتوبيسات شركة توليد الكهرباء بأسوان

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بأحد أتوبيسات شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمحافظة أسوان، أثناء نقل العاملين إلى مقر الشركة بمنطقة السد العالى جنوب المحافظة.

تلقت أجهزة الأمن بأسوان، إخطارًا من غرفة النجدة بأنه أثناء مرور الأتوبيس المخصص لنقل العاملين بشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمحافظة أسوان، من وإلى مقر عملهم بطريق السد العالى شرق، تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت به النيران.

واضطر قائد الأتوبيس للتوقف على طريق السد العالى شرق، وإخلاء الأتوبيس من الركاب لتجنب تعرضهم للخطر بعد اشتعال النيران، وتم إخطار الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم إخطار الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحمايه أعمال التبريد حريق أتوبيس أسوان

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