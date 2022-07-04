مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد 2022 لطلاب شهادة الدبلومات الفنية

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية إعلان تنسيق الكليات بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإرسال النتائج لجميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ويبحث طلاب الدبلومات الفنية بكثافة عن تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية في الساعات الأخيرة منذ اعتماد النتيجة ما جعلها تتصدر أكثر الكلمات بحثًا في مصر على منصة جوجل.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للدبلومات الفنية

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية، والكليات المتاحة للحاصلين على الدبلومات الفنية.

ويتم إعلان تنسيق الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة للحاصلين على الثانوية العامة من نفس العام الدراسي، وتضم المرحلة الثالثة للتنسيق الكليات التي بها أماكن شاغرة بعد تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للكليات في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الكليات.

كما يكون متاح أمام طلاب الدبلومات الفنية بجانب الكليات المتبقية من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة الجامعات التكنولوجية التي دشنتها الدولة خصيصًا لطلاب التعليم الفني.

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2022

مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، وهناك عدد من الكليات المتاحة للدبلومات الفنية بجانب الجامعات التكنولوجية التي دشنتها الدولة لطلاب التعليم الفني وتأتي قائمة الكليات المتاحة كالتالي:

*كليات التربية.

* معهد القناة العالي بالسويس.

* معاهد السياحة والفنادق.

* كليات السياحة والفنادق

* كليات الفنون الجميلة.

* كليات الفنون التطبيقية.

* كليات التربية الفنية.

* كليات الآثار.

* كليات الزراعة.

*كليات التجارة.

* المعاهد الفنية التجارية.

* كليات الحقوق.

* المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

* المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

* كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

* المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

* المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

* معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

* معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

* المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

* المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

* كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

*كليات الهندسة.

* كليات الاقتصاد المنزلي.

*معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

* المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

* المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

* الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.