بمشاركة فنانات من مدينتي والرحاب.. نجاح كبير لمعرض «فنون المرأة»

اختتمت أمس فعاليات النسخة الأولى من معرض " فنون المرأة " ، والذي نظمته مجموعة طلعت مصطفى على مدار ٣ أيام في نادي مدينتي في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٢ يوليو ، برعاية مكتبة برناسوس.

وشارك في المعرض عدد من الفنانات من سكان مدينتي والرحاب من مختلف الأعمار، وقاموا بعرض مجموعة متنوعة من اللوحات والمشغولات اليدوية والعديد من أعمالهم الفنية كالديكوباج والزهور المجففة وغيرها ، وسط إقبال كبير من سكان مدينتي والرحاب طوال فترة المعرض .

وأكد الأستاذ زياد الشاذلي ، مدير عام إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى ، أن تنظيم معرض "فنون المرأة" يأتي في إطار حرص المجموعة على اكتشاف المواهب ودعمها وتشجيع سكان مدينتي والرحاب على تقديم أعمال فنية مميزة تسهم في الارتقاء بالذوق العام .

وفي ختام المعرض قام المهندس علي رشاد ، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذ زياد الشاذلي بتكريم الفنانات وعدد من البراعم الصغيرة تشجيعا لهم وتقديرا لأعمالهم الفنية المميزة التي زينت المعرض وحازت على اعجاب الحضور.

حضر المعرض اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر الأسبق، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق .