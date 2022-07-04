الإثنين 04 يوليو 2022
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حوادث

غدا.. الحكم على قاتل الطفلة «رضوى» في كوم حمادة

حبس
حبس
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تصدر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، غدا، الحكم على المتهم بقتل الطفلة رضوى، والاعتداء عليها بمركز كوم حمادة.

كانت محكمة جنايات دمنهور، نظرت أولى جلسات محاكمة "م.ال" في 13 فبراير الماضي، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة 2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى محمد زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بلاغاً من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون وعدم عودتها للمنزل.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إلى أن مرتكب الجريمة محمد ا.ال، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيئا لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ، فقام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، عقب ذلك قام بهتك عرضها ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.

محكمة جنايات دمنهور المستشار حسني جمال عليان الحكم الطفلة رضوى كوم حمادة

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