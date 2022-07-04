الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

إجازة عيد الاضحى
إجازة عيد الاضحى
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يزداد بحث المواطنون هذه الأيام عن إجازة عيد الاضحى 2022  حتى تصدرت أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، واهتم موظفوا الدولة والقطاع الخاص بالبحث عن عطلة عيد الأضحى وعدد أيام الأجازة التي تختلف من وظيفة لأخرى، وأعلنت المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام غرة شهر ذي الحجة الذي تبدأ فيه عطلة عيد الأضحى وبالتحديد في يوم 9 ذي الحجة وتستمر لمدة 4 أيام اخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد أيام عطلة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص.

إجازة عيد الاضحى 2022

تم تحديد إجازة عيد الاضحى 2022 لتبدأ يوم الجمعة الموافق وقفة عيد الاضحى وتستمر لمدة 4 أيام أخرى، وتبدأ إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة من الجمعة وحتى الثلاثاء على أن يعودوا إلى أعمالهم يوم الأربعاء.

وتقتصر إجازة عيد الاضحى 2022 للعاملين بالقطاع الخاص على ثلاثة أيام فقط مدفوعين الأجر تبدأ يوم الجمعة وحتى وتنتهي يوم الاحد على أن يعود موظفي القطاع الخاص لاعمالهم يوم الأثنين.

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صيغة تكبيرات عيد الاضحى 

تكون صيغة تكبيرات عيد الاضحى عند بعض الفقهاء بقول "الله أكبر" 3 مرّات، وإن زاد المُسلم: "لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، فهو حَسن، ويُسَنّ أيضاً أن يقول بعدها "لا إله إلّا الله ولا نعبد إلّا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر"، ويختم ذلك بالصلاة والسلام على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه -رضي الله عنهم جميعاً-.

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 أنواع تكبيرات عيد الأضحى ووقتها التكبير المُطلَق يُعرَّف التكبير المُطلَق بأنّه التكبير الذي يُسَنّ في كُلّ وقت، ولا ينحصر في الوقت الذي يَلي الصلوات فقط،ويمتدّ وقته عند الحنابلة منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة إلى حين انتهاء خُطبة العيد يوم النَّحْر. وقال الشافعية إن وقته يمتدّ منذ أوّل ليلة العيد؛ قياساً على التكبير في عيد الفِطْر؛ فقد أمر الله -تعالى- بالتكبير بعد الانتهاء من عدّة رمضان، ويمتدّ وقته إلى أن يُكبّر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة العيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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