الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الصورة الأولى لقبر الإعلامية شيماء جمال بعد دفنها

قبر الإعلامية شيماء
قبر الإعلامية شيماء جمال
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حصل "الدستور" على أول صور لقبر الإعلامية الراحلة شيماء جمال بعد لحظات من دفنها وانصراف أسرتها من المقابر بعدما تسلمت جثمانها اليوم من مشرحة زينهم فور انتهاء الطب الشرعي من تشريحها وصدور تصريح الدفن من النيابة العامة على خلفية التحقيقات في مقتل الإعلامية على يد زوجها. 

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كانت وصلت، منذ قليل، أسرة الإعلامية شيماء جمال إلى مقر مقابر العائلة؛ استعدادا لدفنها، وسط حالة بُكاء بعد الانتهاء من الصلاة، على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة، والتي لقيت مقتلها على يد زوجها؛ بسبب الخلافات على إعلان زواجه منها لزوجته الأولى بعد 7 سنوات.

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وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال، والمقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه لـ«الدستور»: «إنها بمجرد رؤيتها داخل المشرحة، وجدتها مكبلة اليدين والرجلين، وحتى من ناحية البطن بالجنزير، مما يتضح أن المُتهم خنقها بالاسكارف اللي كانت لابساها، ودفنها صاحية».

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وأكدت «والدة شيماء» مُطالبتها بإعدام القاتل، وأمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها بالاشتراك مع شخص آخر.

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