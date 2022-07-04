والدها فقد النطق.. لحظة دفن الإعلامية شيماء جمال (فيديو)

فقد والد الإعلامية شيماء جمال النطق لحظة دفن ابنته بمقابر العائلة وسط حالة بكاء بعد الانتهاء من الصلاة على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة.

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال المقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه إنها بمجرد رؤيتها داخل المشرحة وجدتها مكبلة اليدين والرجلين حتى من ناحية البطن بالجنزير، متابعة في تصريحات لـ«الدستور»: «خنقها بالإيسكارف اللي كانت لابساها، ودفنها صاحية».

وأكدت والدة شيماء مطلبها بإعدام القاتل قبل دفن ابنتها اليوم، والصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

وأمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها بالاشتراك مع شخص آخر.