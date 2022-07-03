الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
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أعلن الجيش البريطاني اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الجيش: "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار".

وأضاف: "نتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، ونعمل على حل المشكلة. وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، استغلال أسرى الحرب والمدنيين لأغراض سياسية بعدما أسرت القوات الروسية رجلين بريطانيين وتم اتهامهما بكونهما مرتزقة في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وقال مسئولون في جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من موسكو، إن موظف الإغاثة ديلان هيلي 22 عامًا الذي ينحدر من كامبريدجشير والمتطوع العسكري أندرو هيل قد اتهما بتنفيذ "أنشطة مرتزقة"، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

الجيش البريطاني تويتر ويوتيوب حسابات الجيش الخارجية البريطانية أسرى الحرب

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