الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
ads

يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين، وذلك لضمان عدم إلغاء أو تعطيل بطاقة التموين وصرف المستحقات التموينية الخاصة بهم قبل عيد الأضحى 2022، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية على محرك البحث العالمي "جوجل" عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين.

موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين.

حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، والتي كان المقرر لها يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارًا بمد مهلة تسجيل رقم الموبايل وتحديث البيانات حتى يوم الأحد 31 يوليو 2022، إذ رغبت الوزارة من قرار مدّ المهلة التسهيل على المواطنين في تسجيل رقم المحمول لمن لم يسجل خلال الفترة الماضية.

التموين: نستهلك 5 آلاف رأس شهريًا من اللحوم الطازجة و500 طن لحوم مجمدة

استقرار أسعار الخضار والفاكهة واللحوم قبل عيد الأضحى

 

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

الدخول على موقع دعم مصر.. من هنــــا

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

- الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

 

اقرأ أيضًا: بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

 

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

1- يكون الحد الأقصى 4 أفراد لبطاقة التموين، (زوج وزوجة و2 من الأبناء).

2- البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر، شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

 

خطوات إضافة مواليد جديدة لبطاقة التموين

1- الدخول إلى رابط موقع دعم مصر.. من هنـا

2- قم بالضغط على «سجل حسابًا جديدًا».

3- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

4- اكتب اسم الوالدة (الاسم الأول).

5- الضغط على «خدمات التموين».

6- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا ثم بدء الخدمة.

7- وضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

8- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

9- وضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10- اضغط على خيار (إضافة).

بطاقة التموين موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين بيانات بطاقة التموين إضافة المواليد لبطاقات التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني الزراعي 2022 للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات سمير سرحان فرج فودة؟

أيمن الحكيم

كنز سمير صبري المهدد بالضياع

د.أحمد الخميسى

المثقفون والإخوان فى يونيو

ماجد حبته

المنتدى الحضرى العالمى

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

حزب الله يطلق 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال