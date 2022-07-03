يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين، وذلك لضمان عدم إلغاء أو تعطيل بطاقة التموين وصرف المستحقات التموينية الخاصة بهم قبل عيد الأضحى 2022، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية على محرك البحث العالمي "جوجل" عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين.

موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين.

حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، والتي كان المقرر لها يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارًا بمد مهلة تسجيل رقم الموبايل وتحديث البيانات حتى يوم الأحد 31 يوليو 2022، إذ رغبت الوزارة من قرار مدّ المهلة التسهيل على المواطنين في تسجيل رقم المحمول لمن لم يسجل خلال الفترة الماضية.

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

الدخول على موقع دعم مصر.. من هنــــا

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

- الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

1- يكون الحد الأقصى 4 أفراد لبطاقة التموين، (زوج وزوجة و2 من الأبناء).

2- البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر، شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة مواليد جديدة لبطاقة التموين

1- الدخول إلى رابط موقع دعم مصر.. من هنـا

2- قم بالضغط على «سجل حسابًا جديدًا».

3- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

4- اكتب اسم الوالدة (الاسم الأول).

5- الضغط على «خدمات التموين».

6- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا ثم بدء الخدمة.

7- وضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

8- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

9- وضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10- اضغط على خيار (إضافة).