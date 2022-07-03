الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

القصة الكاملة لـ «باتمان الحقيقى»: «موعدنا 13 أغسطس»

معركة باتمان
معركة باتمان
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استطاع منشور ساخر أن يجتاح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويصبح أكثر من مجرد منشور، حيث سخر شاب وصف نفسه بأنه "باتمان" عبر منشور على حسابه، وفوجئ الشاب بعد المنشور بتفاعل عدد كبير من أصدقائه ومعارفه، ليؤكد كل شخص منهم أنه "الراجل الوطواط".

بدأت هذه القصة منذ يومين عبر وصلة هزار بدأت بجملة "أنا باتمان الحقيقي"، ليرد عليه أصدقاؤه بسلسلة من الكوميكس، إلى أن قام أحدهم ويدعى أنس زهران بكتابة: "بقولكم إيه الموضوع ده مش هيتحل غير بطريقة واحدة، أي حد شايف نفسه باتمان يقابلنا في حلوان يوم 13 أغسطس الساعة 11 بالليل.. واللي يفضل عايش يبقي هو باتمان". 

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي واندفع آلاف النشطاء لكتابة تعليقات وإطلاق النكات والكومكس، حول فكرة "باتمان الحقيقي ومعركة حلوان"، حتى تم إطلاق دعوة خاصة وصلت حتى الآن إلى 44 ألف شخص، للحضور في اليوم المحدد مرتدين بدلة باتمان.

أطلق عدد من الهاشتاجات الخاصة بالموضوع منها #باتمان_ الحقيقي، و#الي_حلوان، و#باتمان_أورجانيك، وشارك في الهاشتاج عدد من المشاهير، أبرزهم الفنان محمد هنيدي، حيث كتب قائلًا من خلال بوست على موقع فيسبوك: "إلى حلوان" كما نشر صورة له بقناع باتمان. 

وقال الجوهري محمود، أحد المتفاعلين مع قصة باتمان: "للى مش عارف حوار باتمان القصة ابتدت ببوست بين اتنين صحاب عادي في فضاء الفيسبوك، واحد بيقول على نفسه أنه باتمان على الله كده، قام واحد صاحبه رد عليه قاله إنه كداب وأنه هو باتمان الحقيقي، قام واحد تالت داخل في الزيطة وقال انه هوا باتمان الحقيقي".

وأضاف الجوهري: "بدأت خناقة في الكومنتات، وواحد قرر إنه ينهي الخلاف ده بتعليق ذكي جدا، ان الموضوع ده مش هيتحل غير بطريقة واحدة، ان كل اللي شايف نفسه باتمان ينزل حلوان يوم ١٣ أغسطس الساعة ١١ بالليل، واللي يفضل عايش يبقا هوا باتمان الحقيقي.. وآخر عمل ايفينت سماه "معركة حلوان باتمان الحقيقي" عشان اللي رايح يوم ١٣ أغسطس يعمل going وييجي لابس بدلة باتمان وتبدأ المعركة المنتظرة، الموضوع كبر، الناس بدأت تكتر، جروب اتعمل بقا عليه الآفات، المشاهير بدأوا يتكلموا، و"محمد هنيدي" نزل صورته بقناع باتمان وقال إنه هوا باتمان الحقيقي، والقصة بيوسع".

واستطرد: "فالموضوع بقى تريند، وكله عمال يقول إنه باتمان الحقيقي، والناس عمالة تشير في بدل باتمان، والبنات عاملين إيفينت مسمينه البات وومان الحقيقية وعايزين يشاركوا، وفيه ناس عايزة تلبس الجوكر وتنزل على باتمان الحقيقي، وداخلين على عركة غريبة وأجواء محدش فاهم منها حاجة.. أشياء لا تحدث إلا في مصر". 

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