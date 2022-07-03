الأكبر عربيًا وإفريقيًا.. كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محطة عدلي منصور التبادلية المركزية بمدينة السلام أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

ومحطة عدلي منصور التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن قبة زجاجية زرقاء تتوسط الساحة الخارجية للمحطة، وخلفها مبنى يضم 5 وسائل نقل مختلفة، حيث إن هذه محطة مركزية تبادلية بها مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محطة عدلي منصور.

1- تعتبر محطة عدلي منصور محطة تبادلية وهي أكبر محطة في الشرق الأوسط.

2- وتعد مساحة محطة عدلي منصور 15 فدانًا.

3- تعتبر مساحة محطة عدلي منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة استثمارية.

4- مساحة محطة عدلي منصور يتم فيها تبادل الخدمة بين وسائل النقل الحديثة:

الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة- عدلي منصور) وتشغيل تجريبي من العتبة للكيت كات

القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون (العاصمة الإدارية الجديدة).

5- محطة عدلي منصور يحدها من الشمال طريق مصر الإسماعيلية والطريق الدائري، وتحدها من الجنوب ورش إصلاح الخط الثالث ويحدها شرقًا الطريق الدائري ويحدها غربًا أرض ملك الطيران المدني.

6- تتكون المحطة من بوابة رئيسية بأبعاد 91 م وارتفاع 19 م، وتحتوي على المكاتب الإدارية والفنية الخاصة لخدمة المحطة، وتتكون أيضًا من مظلة معدنية وتعلوها شرائح من الألومنيوم والزجاج المقاوم للعوامل الحديثة وتحتوي على 3 محطات بمساحة 3700 م ومحطة القطار (العاشر- السلام- العاصمة) بمساحة 6400 م ومحطة السكة الحديد (القاهرة– السويس) بمساحة 6200 م.

7- تتكون محطة عدلي منصور من موقف أتوبيسات للمحافظات، وكذلك الأتوبيس الكهربائي الترددي إلى مطار القاهرة، وتحتوي أيضًا على ساحات انتظار بكثافة 400 سيارة، علاوة على الموقف الترددي للأتوبيس المتجه إلى موقف السلام النموذجي للأقاليم.

8- كما تتكون محطة عدلي منصور من 3 طوابق بإجمالي مساحة بنائية 10 آلاف متر مربع، الطابق الأول يتكون من 12 شباك تذاكر واشتراكات، بالإضافة إلى 2 ماكينة تذاكر أتوماتيكية و32 بوابة دخول و2 جهاز كشف للمعادن، كما تم تركيب جهاز قياس الحرارة للركاب بسعة 30 راكبًا في المرة الواحدة، بالإضافة أيضًا إلى 4 سلالم متحركة للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور الأول، وتحتوي على 2 مصعد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تحتوي على مكاتب إدارية.

9- الدور الأول يتكون من غرف التحكم وغرف القوى الكهربائية وغرف الاتصالات وغرف السيطرة على القطارات و2 مصلى و2 دورة مياه و8 سلالم متحركة للانتقال إلى منسوب الرصيف، ويتكون من 3 سكك منها سكتان لخدمة الخط الثالث، بالإضافة إلى سكة إضافية تستخدم لتخزين القطارات، وتمت السيطرة على المحطة بالكامل عن طريق 65 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

10- تحتوي محطة عدلي على مجموعة أنفاق مشاة لربط المناطق المختلفة بالمحطة الرئيسية، بالإضافة إلى 3 مخارج فرعية بأطوال أنفاق مشاة 200 متر، وتضم أيضًا طرقًا داخلية بطول 1200م بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع.