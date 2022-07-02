الجيش الليبي يؤكد وقوفه التام مع الشعب ويشدد على دوره في حماية الأمن القومي

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن القيادة العامة تتابع الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن.

وأعلن المسماري، بحسب بيان حصلت «الدستور»، على نسخة منه، قوف القيادة العامة التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين، وانطلاقاً من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد ، وحرصاً منها على رعاية الشعب وحماية استقراره ، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب.

وقال المسماري، إن القيادة العامة، «ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدًا على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث ، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء».

بيان الجيش الليبي

وطالب، الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم ، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير ، والعبث القائم ، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية ، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد .

وأكد المسماري، أن القيادة العامة ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي ، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين"، بحسب البيان.



وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها لقاء تم في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، مع المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة من قبل مجلس النواب الليبي.

وقال المسماري، في بيان حصلت «الدستور»، على نسخه منه، إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها، والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.

وطالب المسماري، وسائل الإعلام كافة لتحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه.