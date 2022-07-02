المغرب يعتمد الجرعة المعززة الرابعة ضد كورونا

دعت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، إلى تلقي جرعة معززة رابعة من التطعيم الواقي من فيروس كورونا، بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

ودعا بيان لوزارة الصحة المغربية: "الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما على وجه الخصوص وكذا الأشخاص البالغين 18 عاما فما فوق والذين يعانون من عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس كوفيد- 19 بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة".

ويسجل المغرب منذ يونيو الماضي ارتفاعا في الحالات، حيث بلغ أمس عدد الحالات الجديدة 3370 حالة، في حين بلغت الوفيات أربع حالات.

ووصل إجمالي الحالات منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 إلى مليون و220279، بينما بلغ إجمالي الوفيات 16113.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى قرابة 25 مليونا، وبالجرعة الثانية 23 مليونا و500 ألف وبالجرعة الثالثة ستة ملايين و500 ألف.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد قال أمام البرلمان في يونيو إن "الوضع لا يدعو إلى القلق... لأن متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا أقل فتكا من متحور دلتا".

ودعت الوزارة في بيانها غير المطعمين إلى تلقي الجرعات، خاصة الثالثة المعززة، وكذا دعت المغاربة إلى عدم التراخي في الإجراءات الاحترازية خاصة مع مناسبتي عيد الأضحى والعطلة الصيفية "لتجنب أي انتكاسة وبائية".

وفي وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامين على بدء المعركة ضد جائحة كورونا كوفيد «19»، لم يحظ تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة بالاهتمام اللازم رغم أهميته كأداة في مكافحة انتشار الفيروس.