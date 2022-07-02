إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى البحيرة»

شهد الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، اليوم، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة ٦ من أسرة واحدة، من بينهم طفلتان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة (ندى السيد إبراهيم ٣٥سنة، ربة منزل، وجورية أحمد السيد، ٢٩ سنة، ربة منزل، وإسراء السيد حسن، ٢٥ سنة، ربة منزل، ومحمد فهمي مصطفى، ٣٠ سنة، موظف، وتلا محمد فهمي مصطفى، عام ونصف، وتيا محمد فهمي مصطفى، ٣ سنوات، وجميعهم يقيمون القاهرة، وتم وضع المصابين تحت الملاحظة.