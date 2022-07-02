السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى البحيرة»

جريدة الدستور
ads

شهد الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، اليوم، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق. 

وأسفر الحادث عن إصابة ٦ من أسرة واحدة، من بينهم طفلتان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة (ندى السيد إبراهيم  ٣٥سنة، ربة منزل، وجورية أحمد السيد، ٢٩ سنة، ربة منزل، وإسراء السيد حسن، ٢٥ سنة، ربة منزل، ومحمد فهمي مصطفى، ٣٠ سنة، موظف، وتلا محمد فهمي مصطفى، عام ونصف، وتيا محمد فهمي مصطفى، ٣ سنوات، وجميعهم يقيمون القاهرة، وتم وضع المصابين تحت الملاحظة.

الطريق الصحراوي وادى النطرون حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في القطاع الخاص والحكومي ومدة توقف البنوك

بالخطوات.. بدء تسجيل التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل