السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات اشتعال حريق بعقار فى كرداسة

حريق بعقار
حريق بعقار
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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بعقار بمنطقة كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، ولم يشتبهوا في اشتعال الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة حريق كرداسة من الجيزة

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وائل لطفي

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