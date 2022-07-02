السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبى بالساحل

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، عثر بحوزتهم على عملات أجنبية ومحلية.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالساحل.

تعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، 2 هاتف محمول بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح الساحل حبس عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

تستمر لأيام.. بدء افتتاحات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية غدا

بالخطوات.. بدء تسجيل التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا

«الصحة»: بروتوكول الإيدز الجديد يتضمن آليات التعامل مع المصابين نفسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صفاء النجار

ليست عاصية

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل