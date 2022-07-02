تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبى بالساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، عثر بحوزتهم على عملات أجنبية ومحلية.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالساحل.

تعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، 2 هاتف محمول بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.