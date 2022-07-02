السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق لاتهامه بحيازة 3 كيلو جرامات من مخدر الفودو

حبس سائق
حبس سائق
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أمرت نيابة السلام بحبس سائق لاتهامه بحيازة 3 كيلو جرامات من مخدر الفودو 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، اشتبهت فى إحدى السيارات وبفحص مستقليها تم ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 3،500 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

نيابة السلام ب حبس سائق مخدر الفودو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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