السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع تلميذ وإصابة شقيقه وعمه في انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقى تلميذ مصرعه، وأصيب شقيقه وشقيق والده، اليوم السبت، إثر انقلاب "تروسيكل" بقرية بيت داوود دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا بانقلاب تروسيكل ووجود متوفي ومصابين بناحية قرية بيت داوود دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل، بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو (إبراهيم خ م- 26 سنة- عامل- ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة المركز)، اختل "التروسيكل" بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة نجل شقيقه الطفل (محمد ع خ- 11 سنة- تلميذ- ويقيم بذات الناحية)، وإصابة كل من:" قائد التروسيكل- نجل شقيقه عبد الرحمن ع خ- 10 تلميذ- ويقيم بذات الناحية- بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد التروسيكل وشقيقه المدعو (علي خ م-37 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، والد المتوفي والمصاب الثاني، قررا بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية، والتحفظ على التروسيكل.

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

انقلاب تروسيكل محافظة سوهاج أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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