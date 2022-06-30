الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من القطار بشمال قنا

مصرع شاب سقط من القطار
مصرع شاب سقط من القطار
ads

شهدت محافظة قنا، اليوم الخميس، مصرع شاب إثر سقوطه من القطار على مزلقان كوبري الجبانة، بمركز دشنا، شمال المحافظة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب، عقب سقوطه من القطار على مزلقان كوبري الجبانة في دشنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بعزبة الألفي، بمركز دشنا، إثر سقوطه من القطار على كوبري الجبانة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظة قنا مصرع شاب القطار الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

موعد وقفة عيد الأضحى 2022 وفضل صيام يوم عرفة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا