مصرع شاب سقط من القطار بشمال قنا

شهدت محافظة قنا، اليوم الخميس، مصرع شاب إثر سقوطه من القطار على مزلقان كوبري الجبانة، بمركز دشنا، شمال المحافظة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب، عقب سقوطه من القطار على مزلقان كوبري الجبانة في دشنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بعزبة الألفي، بمركز دشنا، إثر سقوطه من القطار على كوبري الجبانة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.