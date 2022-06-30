الخميس 30 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تدعو اليونان إلى وقف عمليات طرد المهاجرين

إيلفا يوهانسون أثينا
إيلفا يوهانسون أثينا
ads

دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أثينا، إلى وقف "عمليات الترحيل العنيفة وغير القانونية" للمهاجرين، وذلك في تغريدة نُشرت الخميس بعد محادثات عبر الفيديو مع ثلاثة وزراء يونانيين.

يأتي ذلك بعيد نشر تحقيق أجرته Lighthouse Reports والعديد من الصحف الأوروبية منها لوموند، بناءً على شهادات ستة مهاجرين رووا أن الشرطة اليونانية جندتهم قسراً لطرد مهاجرين آخرين نحو تركيا أثناء عمليات سرية وعنيفة على حدود إيفروس.

وقالت المفوضة السويدية إيلفا يوهانسن على تويتر إنها أجرت نقاشات الخميس مع وزير الدولة جورج جيرابيتريتيس وتاكيس ثيودوريكاكوس (الحماية المدنية) ويانيس بلاكيوتاكيس (البحرية التجارية وسياسة الجزر) حول إدارة الحدود الخارجية والهجرة والحقوق الأساسية.

وقالت إن "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من عمليات الدخول غير الشرعية واجب" مضيفة أن "عمليات الابعاد العنيفة وغير القانونية للمهاجرين يجب أن تتوقف على الفور".

وحذرت من أن "التمويل الأوروبي" لادارة الهجرة والحدود "مرتبط بالتطبيق الصحيح للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".
وقالت إن "الوزراء قدموا اقتراحا جديدا لدمج الحقوق الأساسية في نظام اللجوء اليوناني" الذي سيطبق بحلول الأول من سبتمبر.

وتنفي السلطات اليونانية بانتظام عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين المتهمة بها في التحقيقات التي تجريها وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ودافع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي الذي استمعت إليه لجنة من البرلمان الأوروبي الإثنين، عن إدارة حكومته للحدود مؤكدا أن ذلك يتم "مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية". 

واتهم تركيا بـ "التشجيع النشط لعمليات التسلل غير الشرعية للمهاجرين" رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في 2016.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها منتصف أبريل الماضي بناء على طلب أمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وسائل إعلام يونانية قولها إن: الناقلة التي كانت موجودة في ميناء "كاريستوس" في جنوب جزيرة إيفيا توجهت الأحد إلى ميناء بيرايوس، حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفًا أن أثينا "تأمل أن تفرج طهران سريعًا عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما".

الاتحاد الأوروبي وزراء يونانيين الصحف الأوروبية الشرطة اليونانية عمليات سرية المفوضة السويدية إيلفا يوهانسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

رئيس «ملتقى الحوار»: دعوة الرئيس جاءت فى الموعد المناسب

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

ماجد حبته

مصر والجزائر.. شراكة اقتصادية واعدة

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية