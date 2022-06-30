المفوضية الأوروبية تدعو اليونان إلى وقف عمليات طرد المهاجرين

دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أثينا، إلى وقف "عمليات الترحيل العنيفة وغير القانونية" للمهاجرين، وذلك في تغريدة نُشرت الخميس بعد محادثات عبر الفيديو مع ثلاثة وزراء يونانيين.

يأتي ذلك بعيد نشر تحقيق أجرته Lighthouse Reports والعديد من الصحف الأوروبية منها لوموند، بناءً على شهادات ستة مهاجرين رووا أن الشرطة اليونانية جندتهم قسراً لطرد مهاجرين آخرين نحو تركيا أثناء عمليات سرية وعنيفة على حدود إيفروس.

وقالت المفوضة السويدية إيلفا يوهانسن على تويتر إنها أجرت نقاشات الخميس مع وزير الدولة جورج جيرابيتريتيس وتاكيس ثيودوريكاكوس (الحماية المدنية) ويانيس بلاكيوتاكيس (البحرية التجارية وسياسة الجزر) حول إدارة الحدود الخارجية والهجرة والحقوق الأساسية.

وقالت إن "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من عمليات الدخول غير الشرعية واجب" مضيفة أن "عمليات الابعاد العنيفة وغير القانونية للمهاجرين يجب أن تتوقف على الفور".

وحذرت من أن "التمويل الأوروبي" لادارة الهجرة والحدود "مرتبط بالتطبيق الصحيح للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وقالت إن "الوزراء قدموا اقتراحا جديدا لدمج الحقوق الأساسية في نظام اللجوء اليوناني" الذي سيطبق بحلول الأول من سبتمبر.

وتنفي السلطات اليونانية بانتظام عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين المتهمة بها في التحقيقات التي تجريها وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ودافع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي الذي استمعت إليه لجنة من البرلمان الأوروبي الإثنين، عن إدارة حكومته للحدود مؤكدا أن ذلك يتم "مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية".

واتهم تركيا بـ "التشجيع النشط لعمليات التسلل غير الشرعية للمهاجرين" رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في 2016.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها منتصف أبريل الماضي بناء على طلب أمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وسائل إعلام يونانية قولها إن: الناقلة التي كانت موجودة في ميناء "كاريستوس" في جنوب جزيرة إيفيا توجهت الأحد إلى ميناء بيرايوس، حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفًا أن أثينا "تأمل أن تفرج طهران سريعًا عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما".