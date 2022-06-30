البيئة: الدفع بلجنة عاجلة للوقوف على أسباب انبعاث روائح بترولية شرق القاهرة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة بحث الشكوى المقدمة من عدد من سكان منطقة شرق القاهرة حول انبعاث روائح بترولية بالمنطقة أثناء فترات الليل.

وعلى الفور قام جهاز شئون البيئة بالدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط للتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية لمتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

كما تم الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزي التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئى لتلك الشركات.

وتوضح وزارة البيئة أنه تم دراسة الوضع بالمنطقة بجانب الإجراءات والقياسات التى أجرتها وزارة البيئة، حيث تلاحظ ارتفاع الكثافات المرورية، على مدار الأيام الماضية، والتى تزداد مساءً بالمنطقة، كما يتزامن ذلك مع انخفاض معدل سرعة الرياح، والتى تصل إلى مرحلة السكون في بعض الفترات مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يساعد على تركز الملوثات والإحساس بها في بعض المناطق أثناء فترات الليل.

وتشير الوزارة إلى أن شركتي تكرير البترول الكائنتين بالمنطقة مرتبطتان بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم متابعة انبعاثات عدد لا يقل عن خمس عشرة مدخنة بشكل لحظي لمتابعة مدى الالتزام البيئي.

وتدعو وزارة البيئة المواطنين لمتابعة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت للتعرف على التنبؤات المتوقعة لحالة الطقس لمدة ثلاث أيام، والتى توضح تشتت الملوثات من عدمه.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالمساهمة فى التخفيف من حدة الملوثات والضغوط الحادثة خلال تلك الفترة عن طريق التقليل من استخدام وسائل المواصلات الخاصة والتوجه نحو استخدام المواصلات العامة.