الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بلاغ لـ«الكسب» ضد القاضى المتهم بقتل زوجته شيماء جمال

شيماء جمال
شيماء جمال
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تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع ضد القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال، قائلاً: «نلتمس إصدار أمر سعادتكم للتحقيق في هذا البلاغ».

وقال صبري، في بلاغه: «فور القبض على المُبلّغ ضده نشر في العديد من مواقع التواصل أنه أشارت التحريات الأولية إلى ثروة القاضي ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية (شاليهات فاخرة) في منطقة (فينيسيا) بالساحل الشمالي».

وأضاف المحامي أن القاضي المتهم يمتلك 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق "الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي"، التي تقدر قيمتها السوقية حاليًا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، أحدها "كافيه شهير" في منطقة المهندسين، ملتمسًا إعمال أحكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975، مرفقًا المستندات المؤيّدة لبلاغه.

الكسب غير المشروع قتل زوجته شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال بلاغ

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