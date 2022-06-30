الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لص يطعن مساعد صيدلى بسكين بعد محاولته الاختباء داخل الصيدلية بالدقهلية

طعن
طعن
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طعن لص مساعد صيدلي طعنة غائرة في البطن، وذلك بعد محاولته سرقة هاتف محمول من شاب بالإكراه بمنطقة سيدي عبدالقادر بمدينة المنصورة محافطة الدقهلية، وبعد مطاردة الأهالي له دخل إحدى الصيدليات بالمنطقة، محاولًا الاختباء، ليطعن الثاني لرفضه وجوده.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي منطقة سيدي عبد القادر بقيام لص بطعن مساعد صيدلي أثناء محاولته الاختباء في الصيدلية.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة مساعد صيدلي يدعى "يوسف طارق"، 21 عامًا داخل "صيدلية" في شارع سيدي عبد القادر المتفرع من شارع بورسعيد بطعنة نافذة فى البطن على يد لص كان يحاول الاختباء داخل الصيدلية عند ملاحقة الأهالى له عقب محاولته سرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه.

تم استدعاء الشرطة ونقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى، بواسطة الأهالى، وتمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بعد فشله فى سرقة هاتف بالإكراه من أحد الأشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

مساعد صيدلي سرقة هاتف محمول سيدي عبدالقادر المنصورة الدقهلية

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