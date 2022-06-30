الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب فى مشاجرة حاول فضها بشربين

مشاجرة
مشاجرة
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لقي شاب بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه نتيجة إصابته بطعنتين نافذتين أثناء محاولته فض مشاجرة بين اثنين كانا يستخدمان خلالها الأسلحة البيضاء.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من مستشفي شربين العام، إلى مأمور مركز شربين، بوصول شاب مصاب بطعنتين نافذتين أدت إلى وفاته عقب وصوله مباشرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي هاني عمارة، وشهرته "الطبة"، وذلك أثناء قيامه بفض مشاجرة بين طرفين، فأصيب بطعنتين، مما أدي إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية أدت إلى الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، والعرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت ضبط أطراف المشاجرة والمتهم بارتكاب الواقعة. 

بقرية كفر الترعة ا مركز شربين الدقهلية محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية إخطارا

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