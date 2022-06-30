ماس كهربائى وراء مصرع عامل فى اندلاع حريق بالمرج

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة كفرالشرفا في المرج أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق، ما أسفر عن مصرع عامل بحالة اختناق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة كفرالشرفا في المرج، ما أسفر عن مصرع عامل بحالة اختناق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بأحد العقارات بمنطقة الشرفا بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.