التحفظ على عاطل لقيامه بتعذيب «كلب ضال» في الإسكندرية

قررت النيابة العامة، التحفظ على عاطل ٢٤ ساعة، على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية؛ لقيامه بتعذيب كلب ضال في الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات "عضوة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان"، بمشاهدتها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله أحد الأشخاص بتعذيب "كلب ضال" بدائرة القسم، فقامت بالتوجه للمنطقة محل الواقعة وعثرت على الكلب وقامت بإيداعه بالجمعية.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد، وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظة البحيرة).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.