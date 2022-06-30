الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل المتهم بإنهاء حياة زوجته شيماء جمال إلى أكتوبر لبدء التحقيق

شيماء جمال
شيماء جمال
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تباشر الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بعد القبض عليه بمحافظة السويس.

بدأت الأجهزة الأمنية نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت ضبط القاضي المرفوع عنه الحصانة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، في مدينة السويس، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات

يذكر أن قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغا من قاضي يفيد بتغيب زوجته المذيعة شيماء جمال، أثناء تواجدهما في منطقة الشيخ زايد بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأثناء جمع التحريات حول الواقعة وملابساتها، أبلغ أحد الأشخاص عن الواقعة، وأفاد بأنه يعمل لدى زوج المذيعة، وأن الأخير استأجر مزرعة في منطقة البدرشين، وقتل المجني عليها بسبب خلافات أسري

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية والطب الشرعي إلى مكان قتل ودفن المجني عليها، وبالفعل جرى العثور على جثة سيدة مدفونة في المزرعة، ولم يستدل عليها لأنها في حاله تعفن رمي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كون الجثة هي المذيعة شيماء جمال من عدمه.

الأجهزة الأمنية قتل زوجته المذيعة شيماء جمال

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